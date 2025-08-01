بالصورة "باربي" في يد ميسي.. والمشاهير يلاحقونها بالأموال

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شوهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يرتدي ساعة وردية اللون مستوحاة من دمية "باربي" الشهيرة بقيمة 700 ألف دولار أميركي خلال حضوره مباراة فريقه أمام سنسيناتي والتي حرم من المشاركة فيها بعقوبة انضباطية.

وشوهد ميسي وهو يتابع فريقه إنتر ميامي خلال المباراة التي حضرها إلى جانب ابنه الأكبر تياغو، وهو يرتدي ساعة روليكس ديتونا "باربي" بلون وردي والتي استخدم بصناعتها الألماس وتتكون كذلك من 18 قيراطh من الذهب بقيمة 700 ألف دولار أميركي.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية الشهيرة أنه لا يوجد سوى 10 قطع من الساعة الفريدة التي لم تسوقها شركة الساعات الشهيرة كونها ليست للبيع بل تهدى لأشخاص معينين، بينما عرض بعض المشاهير مبالغ تجاوزت 300 ألف دولار أميركي لاقتنائها.

وأصبح ميسي ثاني شخص مشهور يظهر إلى العلن مرتدياً "باربي" عقب الممثل السينمائي الشهير مارك والبريغ بطل فيلمي "تيد" و"2 غنز" إلى جانب الأسطورة دينزل واشنطن.

ولم يشارك ميسي في مباراة فريقه أمام سنسيناتي بعد تغيبه عن مباراة كل نجوم الدوري الأميركي التي أقيمت في وقت سابق، ما أدى إلى مخاوف من إمكانية استمراره في اللعب بالمسابقة وذلك وفقاً لخورخي ماس مالك إنتر ميامي.