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نجم مانشستر يونايتد ينقذ شاباً من الانتحار

1
AUGUST
2025
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أنقذ أنطونيو فالنسيا نجم منتخب الإكوادور ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، شابا كان يعتزم الانتحار عن طريق القفز من على الجسر.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فالنسيا أنقذ شابا كان يحاول القفز من فوق جسر في وقت سابق من الأسبوع.

وكتب فالنسيا الذي اعتزل كرة القدم قبل أربع سنوات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي "مساء الاثنين، مررت بتجربة لم تكن ممتعة على الإطلاق، أراد شاب إنهاء حياته على ذلك الجسر، وكان صغيرًا جدًا، نزلت من سيارتي واقتربت منه، لم أنقذه، لكنني حاولت التحدث إليه".

 

وأضاف: تعرف علي حاولت أن أحفزه ببضع الكلمات وكان الأمر صعبا للغاية، وصل أفراد عائلته وقرر عدم الانتحار.

 

وزاد: أرجوكم اعتنوا بأنفسكم وبعقولكم وبقلوبكم الصحة النفسية مهمة للغاية والحياة هشة جدا.

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