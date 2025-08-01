لامين يامال أم ليونيل ميسي؟.. رئيس برشلونة يجيب

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رفض رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، الاختيار بين النجم الصاعد لامين يامال وأسطورة النادي ليونيل ميسي.

واعتبر لابورتا أن ميسي كان أفضل لاعب في العالم، أما لامين يامال فهو الأفضل حاليا في العالم.

وأكد لابورتا، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، الخميس، على هامش جولة الفريق الصيفية في آسيا، أن "لامين هو لامين يامال، وميسي هو ميسي".

وقال: "لامين يامال يتمتع بشخصية قوية مثل ميسي في عصره".

وأضاف قائلا: "بالطبع، فاز ميسي بكل شيء وفعل كل شيء، وبالنسبة لي، أعتبره أفضل لاعب في التاريخ".

وواصل لابورتا: "تستمر الحياة، ويظهر عباقرة جدد في كرة القدم العالمية، مثل لامين يامال، وبيدري، ورافينيا، إنهم لاعبون موهوبون للغاية".

وتابع: "أتحدث عن لاعبي برشلونة، ولكن بالطبع هناك لاعبون مميزون في أندية أخرى".

وأتم خوان لابورتا: "لامين يامال نوعية نادرة من اللاعبين، فهو عبقري، ولاعب على أعلى مستوى".