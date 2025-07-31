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التونسي الجوادي يحرز ذهبية 800 متر في مونديال السباحة

31
JULY
2025
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أحرز التونسي أحمد الجوادي، الأربعاء، ذهبية سباق 800 متر في منافسات السباحة بمونديال الألعاب المائية في سنغافورة.

وقطع الجوادي مسافة السباق في زمن قدره 7:36.88 دقائق وهو ثالث أفضل توقيت في تاريخ السباق.

وحقق الجوادي (20 عاما) الذي حل رابعا في أولمبياد باريس الصيف الماضي، أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية متقدما على الألمانيين سفن شفارتس صاحب الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ولوكاس مايرتنز الذي نال البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق.

 

وفرض الجوادي أفضليته منذ منتصف السباق، وانطلق بثبات نحو خط النهاية متقدما شفارتس ومايرتنس المتوج بذهبية سباق 400 م حرة الأحد.

 

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجوادي البالغ من العمر 20 عاما قوله: "لم أفكر في الاستراتيجية، كنت أحاول فقط السيطرة على السباق ورؤية ما سيحدث".

 

وأضاف: "في مرحلة ما، لاحظت أن الإيقاع ليس سريعا، فقررت أن أتحرك".

 

وأنهى بطل العالم وأولمبياد باريس الإيرلندي دانيال ويفن السباق في المركز الثامن بزمن مخيب للآمال بلغ 7:58.56 دقائق.

 

وحل الأميركي بوبي فينكي، بطل الأولمبياد في سباق 1500 م، رابعًا بزمن 7:46.42 دقائق.

 

وأهدى الجوادي فوزه الى مواطنه أحمد الحفناوي، بطل الأولمبياد والعالم السابق الذي أُوقف لمدة 21 شهرا في أبريل الماضي بسبب إخفاقه ثلاث مرات في الكشف عن مكان تواجده في اختبارات الكشف عن المنشطات.

 

وقال الجوادي: "هذه المرة للحفناوي - إنه يمر بأوقات عصيبة الآن".

واضطر الأسترالي سام شورت الذي تأهل ثانيا الى الدور النهائي خلف الجوادي، إلى الانسحاب قبل ساعات من السباق بسبب مشاكل في المعدة.

 

وأضيف شورت، الحائز على الميدالية الفضية في سباق 400 م حرة، إلى قائمة السباحين والسباحات الذين عانوا من فيروس في المعدة والأمعاء في سنغافورة هذا الاسبوع.

 

وكان المنتخب الأميركي أعلن مطلع الأسبوع أن "الغالبية العظمى" من سباحيه عانوا من التهاب معوي حاد، بينما اشتكى الإيطالي نيكولو مارتينينغي من شعوره بالإعياء قبل نهائي سباق 100 م صدرا.

 

ولم يشارك الإيطالي غريغوريو بالترينييري، الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية، بعد إصابته في يده في سباق 10 كلم في المياه المفتوحة بالبطولة.

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