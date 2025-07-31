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أغلى صفقة في تاريخ تركيا.. أوسيمين إلى غلطة سراي

31
JULY
2025
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أعلن نادي غلطة سراي التركي رسميا ضم اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين إلى صفوفه من نابولي بصورة نهائية، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم التركية.

وكانت صحيفة "آس" إسبانية ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن النادي التركي توصل إلى اتفاق مبدئي مع نابولي ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، متوقعة أن يقدم غلطة سراي لاعبه، يوم السبت، في ملعب علي سامي ين رمز برك.

 

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن فيكتور أوسيمين أصبح لاعبا رسميا في صفوف غلطة سراي، بعد أن قضى موسما على سبيل الإعارة من نادي نابولي الإيطالي.

 

وتوصل النادي التركي إلى اتفاق مبدئي مع نادي نابولي الإيطالي، في صفقة تجاوزت 75 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم التركية، متفوقا على صفقة بشكتاش هذا الصيف حين دفع 25 مليون يورو لبنفيكا مقابل اللاعب أوركون كوكحو، بحسب "ماركا".

ولمح نادي غالطة سراي على حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقا) إلى قرب وصول أوسيمين عبر نشر مقطع فيديو لقناعه المميز.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن المفاوضات بين الناديين بدأت منذ الموسم الماضي.

 

وتضمنت بنود الصفقة أن يدفع النادي التركي 40 مليون يورو فورا، وإرجاء الـ35 مليون الباقية إلى الموسم المقبل، إضافة إلى خمس ملايين كمكافآت، و10 بالمئة من قيمة أي بيع مستقبلي لصالح نابولي، مع بند يمنعه من بيعه لأندية إيطالية خلال العامين المقبلين.

 

وخلال العام الذي لعبه مع غلطة سراي على سبيل الإعارة، سجل أوسيمين 37 هدفا في 41 مباراة.

 

وأشارت ماركا إلى أن النادي التركي سعى للاحتفاظ بالمهاجم الإفريقي الذي يعد الأفضل في الدوري التركي.

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