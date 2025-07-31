روجيه فغالي وجوزف مطر يحرزان لقب "رالي البترون الأول" على متن تويوتا GR Yaris Rally 2

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أحرز السائق اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر، الشريكان الرسميان لفريق Toyota Gazoo Racing Lebanon، لقب رالي البترون الأول بنجاح لافت، على متن سيارة Toyota GR Yaris Rally 2 ، التي أثبتت مرة جديدة كفاءتها وأدائها الاستثنائي على الطرقات اللبنانية الصعبة.

الرالي الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة، شكّل المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للراليات لعام 2025، بعد راليي الربيع وجزين اللذين فاز بهما أيضًا السائق روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر. وامتد السباق على مسافة 163.57 كلم، منها 92.17 كلم مراحل خاصة للسرعة.

منذ الانطلاقة، تمكن فغالي من فرض هيمنته على السباق، إذ سجل أسرع توقيت في المرحلة الاستعراضية داخل شوارع البترون الجنوبية، وواصل الأداء بثبات مستفيداً من القوة والتماسك اللذين توفرهما Toyota GR Yaris Rally 2 ، المصممة خصيصاً للراليات. وتتميز هذه السيارة بمحرك توربيني ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.6 ليتر، ونظام دفع رباعي يضمن أداءً مثالياً على المنعطفات الحادة والطرقات المتعرجة، إضافة إلى ناقل حركة يدوي من ست سرعات واستجابة ديناميكية عالية، ما منح الفريق أفضلية واضحة في جميع مراحل الرالي.

واحتل المركز الثاني السائق إلياس الدهني وملاحه تييري روحانا على سكودا فابيا، فيما جاء ربيع أيوب وجورج ناضر ثالثين على السيارة ذاتها.

وشهد الرالي مشاركة 21 سيارة، أنهت منه 18 فقط، بعد خروج سيارة السائق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود عن المسار في بداية اليوم الثاني بسبب حادث، دون تسجيل إصابات.

بهذا الفوز، يضيف فغالي ومطر لقباً جديداً إلى سجلّهما الحافل، مؤكّدَين متانة الشراكة مع Toyota Gazoo Racing Lebanon، وقوة الأداء التقني لطراز GR Yaris Rally 2 الذي يواصل ترسيخ حضوره على ساحة الراليات المحلية.