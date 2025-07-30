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أراوخو يهدد برشلونة: اللعب أساسياً.. أو الرحيل

30
JULY
2025
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يعيش رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة ومنتخب أوروغواي موقفا صعبا منذ الأشهر القليلة الماضية مع ناديه الإسباني إذ ينوي الرحيل عن صفوف الفريق إذا لم يلعب في أول 3 مباريات.

 

وتراجعت مشاركة أراوخو مع فريقه، حيث لعب 25 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي بعدما أصبح بديلا لزميليه باو كوبارسي وإينيغو مارتينيز.

وقالت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية يوم الثلاثاء، إن هناك تساؤلات عديدة بشأن مستقبل أراوخو، الذي يريد أن يكون لاعبا أساسيا أو يرحل عن النادي.

 

وأضافت الصحيفة: ربما يطلب أراوخو الرحيل هذا الصيف إذا لم يجد نفسه أساسيا في أول ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، والتي تتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وختمت بأن إدارة برشلونة لن تتمسك حينها باستمرار أراوخو، وهو ما تخطط له منذ بداية الصيف، رغم أن الأولوية كانت الاستغناء عن أندريس كريستنسن، ولكن هذه المستجدات ربما تدفع إدارة النادي الكتالوني للتفكير في ضم مدافع بديل.

 

وخيب المدافع الأوروجوياني الدولي الآمال عندما قرر هانسي فليك مدرب برشلونة الاعتماد عليه، حيث حملت جماهير برشلونة أراوخو مسؤولية الخسارة أمام إنتر ميلان في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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