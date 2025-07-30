مبابي.. رقم 10 الجديد في ريال مدريد

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء رسمياً منح هدافه الفرنسي كيليان مبابي القميص رقم 10 بدلاً من رقم 9 الذي ارتداه منذ قدومه إلى النادي الصيف الماضي.

وأصبح القميص رقم 10 متاحا بعد رحيل النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عن ريال مدريد، بينما نشر النادي صورة لمبابي عبر موقعه الرسمي وهو يرتدي القميص رقم 10.

وانضم مبابي نجم منتخب فرنسا إلى النادي الملكي الصيف الماضي وسجل في الموسم الأول له بالدوري الإسباني 28 هدفًا في 32 مباراة، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة عبر لاعبٍ واحد في موسمه الأول لريال مدريد، والذي كان بحوزة ألفريدو دي ستيفانو حيث سجل 27 هدفًا في موسم 1953-1954.