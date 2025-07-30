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غوارديولا عن منافسة يامال وميسي: اسألوني بعد 15 عاماً

30
JULY
2025
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طلب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الانتظار لمدة 15 عاماً قبل المقارنة بين لامين يامال نجم برشلونة الإسباني الحالي وليونيل ميسي الذي وصفه بأعظم لاعب في التاريخ.

وبدأت مقارنات بين النجم الإسباني الشاب (18 عاماً) وليونيل ميسي بعدما حصل الأول على القميص رقم 10 الأيقوني مع برشلونة وهو الذي اشتهر به الأخير.

وقال غوارديولا في حوار مع مجلة "جي كيو" يوم الاثنين: أعتقد أن المقارنات لا تفيد، يجب السماح للامين يامال بتطوير مسيرته وعندما يلعب لمدة 15 عاماً سنرى ما إذا كان أفضل من ميسي أم لا.

 

 

وواصل المدرب الذي درب ليونيل ميسي 4 مواسم بين 2008 و2012: ميسي لاعب عظيم، 90 هدفاً في موسم واحد، لعب 15 عاماً بلا توقف، بلا إصابات، وهذا أمر بالغ الأهمية، ولهذا يجب منح لامين الوقت لمعرفة ما إذا كان سيفعل ذلك.

 

وأتبع: لندع يامال يطور مسيرته ويحصل على الوقت الكافي، أما بالنسبة للمقارنة مع ميسي فهو أمر بالغ الأهمية، كمن يقارن رساماً بفان غوخ، وهذه علامة تدل على أنه جيد.

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