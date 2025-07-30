الانتقادات تنهال على أحد لاعبي ليفربول الجدد

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واجه الجورجي جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى ليفربول الجديد بداية معقدة في مشواره مع الفريق بعد رباعية ميلان الإيطالي الودية ما وجه سهام الانتقادات نحوه بسرعة.

وتعاقد ليفربول مع مامارداشفيلي في الصيف الماضي قادماً من فالنسيا ليكون منافساً للبرازيلي أليسون بيكر على مركز الحارس الأساسي إلا أن البداية الصعبة عرضته لانتقادات حادة بسبب استقبال 3 أهداف في شوط واحد من بينها خطأ فادح في هدف أوكافور.

وحصل مامارداشفيلي على تقييم 4 من صحيفة "ليفربول إيكو"، حيث أشار التقرير إلى أن الحارس لم يكن مسؤولًا عن الهدفين الأولين ولكن أخطاءه في الهدف الرابع كانت واضحة.

لكن ويلي سانيول نجم فرنسا السابق ومدرب جورجيا الحالي أشاد بالحارس: لقد بدأ مسيرته في جورجيا ثم انتقل إلى إسبانيا ونجح في التكيف بسرعة مع كرة القدم الإسبانية لا شك في أنه سيتأقلم جيدًا مع متطلبات كرة القدم الإنجليزية أيضًا".