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تورينو الإيطالي يضم المهاجم المغربي أبو خلال

30
JULY
2025
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أعلن تورينو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء ضم الدولي المغربي زكريا أبو خلال قادما من تولوز الفرنسي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونشر تورينو عبر حسابه بمنصة إكس أكثر من مقطع فيديو للاعب أبو خلال وعددا من الصور معلقا عليها "رقم 7 الجديد لدينا".

وقال اللاعب عبر حسابه "سعيد بخوض هذا التحدي الجديد وفخور بكوني جزءا من هذا النادي. حان وقت العمل".

وكان أبو خلال قد انضم إلى تولوز عام 2022 قادما من ألكمار الهولندي الذي انتقل له في 2019 بعد صعوده من قطاع المراحل العمرية في إيندهوفن، وفاز مع تولوز بكأس فرنسا عام 2023.

وعلى المستوى الدولي، شارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، في 22 مباراة مع منتخب "أسود الأطلس"، وتألق خلال كأس العالم 2022 في قطر.

 

وأنهى تورينو الموسم الماضي في المركز 11 بالدوري، ويستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة إنتر ميلان في 25 أغسطس.

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