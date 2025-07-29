بعد راشفورد.. برشلونة يستهدف مهاجماً جديداً من الدوري الإنجليزي

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وضع نادي برشلونة الإسباني عينه على ضم مهاجم جديد من الدوري الإنجليزي بعد التعاقد مؤخرا مع ماركوس راشفورد، وهو البرازيلي غابرييل جيسوس.

وكان برشونة تعاقد مع عدد من اللاعبين في الفترة الحالية وهم حارس المرمى جوان غارسيا والسوري روني بردغجي والإنجليزي ماركوس راشفورد، وظهروا جميعا في فوز الفريق على فيسل كوبي الياباني.

ووفقا لـ "كوت أوفسايد" يواصل الكتالونيين محاولات تدعيم الفريق بالتعاقد مع مهاجم آخر من الدوري الإنجيزي وهو جيسوس لاعب نادي أرسنال، مع اهتمام من ميلان وتوتنهام ونيوكاسل.

ويبلغ سعر التعاقد مع اللاعب المولود في ساو باولو 32 مليون يورو وفقًا لـ"ترانسفيرماركت" وهو مرتبط بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2027.

وغاب جيسوس عن نهاية موسم أرسنال لإصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام مانشستر يونايتد، وكان سجل 7 أهداف وصنع هدفين في 27 مباراة.