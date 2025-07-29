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غاريث بيل يتحدث عن حظوظه في "احتراف" الغولف

29
JULY
2025
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أكد الويلزي غاريث بيل أنه "متأكد بنسبة 100%" أنه لن يستطيع أن يصبح لاعب غولف محترفا رغم أنه مارس الغولف بشكل مكثف منذ أن كان لاعبا في ريال مدري الإسباني.

 

النجم السابق لريال مدريد وويلز معروف بحبه للغولف وقد خفض معدل ضرباته من "ثلاثة أو أربعة" إلى 0.1 فقط منذ اعتزاله كرة القدم في يناير 2023، وهو مقياس شهير في رياضة الغولف.

 

وكان بيل الذي لعب في جولة PGA في AT&T Pebble Beach Pro-am وانتشرت صور له وهو يقوم بضربة رائعة من مسار عربة الغولف، تسبب بتوقعات بأنه قد يحاول أن يصبح لاعب غولف محترفا، على الرغم من بلوغه 36 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر.

 

وأوضح بيل لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي ويلز" قبل بطولة AIG Women’s Open التي تقام هذا الأسبوع في Royal Porthcawl: أنا متأكد تمامًا، 100%، أنني لا أستطيع أن أصبح لاعبًا محترفًا. عندما تلعب الغولف وترى اللاعبين المحترفين يلعبون، فإن أداءك لا يقارن بأدائهم، حتى لو كان أفضل أداء لك. عندما لعبت مع هؤلاء اللاعبين وشاهدتهم، فإنك تقدر حقًا مدى براعتهم. لا يهم أن تلعب مع أصدقائك، فهم يلعبون تحت ضغط شديد، في ظروف البطولات، وفي طقس قاسٍ. لذلك لن يكون هناك أي غولف احترافي بالنسبة لي لكنني أحب هذه اللعبة. أحب مشاهدتها، وأحب تطويرها.

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