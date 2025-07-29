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بعد عملية تير شتيغن.. دعوة لإعادة نوير من الاعتزال

29
JULY
2025
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طرح سيب ماير حارس مرمى منتخب ألمانيا السابق فكرة التواصل مع مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، من أجل سؤاله عن إمكانية العودة للمنتخب الألماني حتى كأس العالم في العام المقبل، وذلك عقب خضوع مارك أندريه تير شتيغن لجراحة في الظهر.

وأصبح تير شتيغن الحارس الأساسي للمنتخب الألماني عقب اعتزال مانويل نوير العام المضي، لكنه سيغيب لمدة ثلاثة أشهر بسبب عملية جراحية كما أنه لم يعد الحارس الأساسي في فريقه برشلونة الإسباني.

 

وقال ماير، حارس مرمى المنتخب الألماني والذي توج بكأس أوروبا 1972 وكأس العالم 1974، في تصريحات لبوابة "تي أونلاين" يوم الاثنين: على المدرب يوليان ناغلسمان التواصل مع الحارس البالغ من العمر 39 عاما من أجل العودة للفريق، على الأقل حتى كأس العالم المقبلة وبعدها يمكنه التوقف مجدداً.

 

وختم: لو كنت مكان ناغلسمان سأتحدث مع نوير لمساعدة المنتخب في هذا الموقف الصعب، أعتقد أنه الحل الأمثل.

 

 

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