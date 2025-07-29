المصنف الثالث يأمل العمل مع مدرب نادال

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يأمل لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث على العالم، في أن يتمكن من الاستعانة بخدمات المدرب توني نادال، على الأقل كمدرب، بدوام جزئي، ويأمل أيضا أن تصبح الأمور أكثر وضوحا في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعود زفيريف لمنافسات التنس هذا الأسبوع في بطولة تورنتو للأساتذة، وذلك بعد خروجه من الدور الأول ببطولة ويمبلدون، التي أعقبها بتصريحات تحدث فيها عن معاناته من مشكلات نفسية.

وقضى زفيريف 10 أيام في أكاديمية مايوركا التابعة للنجم السابق رافاييل نادال، والتي يشرف عليها توني نادال، عم رافاييل ومدربه السابق لفترة طويلة.

وقال زفيريف قبل بدء مبارياته في تورنتو إنه يأمل أن يساعده توني نادال في أن يجعله يفوز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام). ولدى اللاعب الألماني 24 لقبا، بما في ذلك الفوز بأولمبياد طوكيو 2020، كما فاز مرتين بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، ولكنه خسر في المباريات النهائية الثلاثة التي تأهل لها في البطولات الأربع الكبرى.

وقال زفيريف: الوقت الذي قضيته في مايوركا كان رائعا. أحاول إقناعه بأن يدربني في المزيد من الأسابيع، وسنرى كيف ستسير الأمور، ولكنه رجل مشغول للغاية. كما أن لديه الكثير من المواعيد المرتبط بها بالفعل هذا العام، لذلك لست متأكدا من عدد المرات التي سنراه فيها معي هذا العام.

وأضاف: نتحدث بالتأكيد عن شكل الشراكة المحتملة بيننا، ومن المرجح أن أتمكن من إعطائكم تحديثا في غضون أسابيع قليلة عندما تتضح الأمور أكثر.

وأكد: أعتقد أن في هذه المرحلة الأمر متعلق بالفوز، ومحاولة الاستفادة القصوى مما أملكه، والسعي للوصول إلى أقصى ما يمكنني الوصول إليه.

وأردف: إذا كان بإمكانه أن يساعدني على الاستفادة القصوى مما أملكه، وعلى تطوير الإمكانات التي لدي، فأنا واثق من أنني سأحقق المزيد من النجاحات في مسيرتي.

وقال زفيريف إنه أجرى محادثات مطولة مع توني نادال، ورافاييل نادال، الفائز بـ14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وقال زفيريف :"لديه شخصية، أعتقد أنه يمكنه من خلالها أن يعطيك الكثير من الثقة، لأنه عندما يتحدث، وعندما يتحدث رافاييل، تستمع. قدما لي نصائح قيمة".

وأردف :" رافاييل قدم لي رؤية رائعة حول ما يعنيه بالفعل أن تلعب ضدي، لأنه رآني كلاعب، والآن رآني أيضا كمشاهد. كانت تلك الملاحظات مفيدة جدا، وقضينا ساعات طويلة في الحديث، أحيانا حتى بعد منتصف الليل ".

ويتولى تدريب زفيريف والده ألكسندر زفيريف الأب، بينما يتولى شقيقه ميشا زفيريف إدارة أعماله.

ويستهل زفيريف حملته في تورنتو بمواجهة الأسترالي آدم والتون.

وقال زفيريف :" متحمس للعب مرة أخرى، وأعتقد أن الفترة التي قضيتها وأنا بعيد عن الرياضة كانت مهمة للغاية بالنسبة لي".