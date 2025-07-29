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صراع متجدد.. هل يستهدف الأهلي نجوم الزمالك لإضعافه نفسيا؟

29
JULY
2025
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في حلقة جديدة من بودكاست "بين الشوطين" على سكاي نيوز عربية، تواجه مشجع للزمالك ومشجع للأهلي، للخوض في أبرز نقاط الخلاف بين جماهير الناديين.

 

وتطرقت الحلقة لموضوع جائزة نادي القرن التي منحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للنادي الأهلي، وقضية استقطاب "المارد الأحمر" المتكرر لنجوم الزمالك.

قضية نادي القرن

 

اعتبر عضو رابطة مشجعي نادي الزمالك في الإمارات، محمد أدهم، قضية نادي القرن، قضية رئيسية لتوضيح الظلم الذي يتعرض له الزمالك.

 

وقال أدهم: "الزمالك حقق 9 ألقاب قارية في الألفية الماضية، بينما حقق الأهلي 7 فقط، ومع ذلك منحت الجائزة للأهلي، وهذا ظلم بين".

 

أما الصحفي ومشجع الأهلي، محمد الصباغ، فأكد بأن اللوائح الإفريقية تنص على مبدأ النقاط في احتساب الجائزة، ولا تكتفي فقط بالألقاب.

 

قضية استقطاب لاعبي الزمالك

 

وأكد الصباغ أن استقطاب الأهلي لنجوم الزمالك مؤخرا، مثل إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، سببه البحث عن الفائدة، فهؤلاء، على حد وصفه، هم أبرز نجوم في مصر.

 

أما أدهم، فأكد أن الأهلي يستهدف نجوم الزمالك لأنه يريد إضعاف الخصم فقط، ولا يريده أن يعود للمنافسة أبدا.

 

ورفض أدهم اعتبار أحمد سيد زيزو أيقونة لنادي الزمالك، بالرغم من مواسمه الطيبة التي قدمها مع الفريق، وذلك بسبب انتقاله للأهلي.

 

قضية الانسحاب

 

الأهلي قرر الانسحاب من مباراة الديربي أمام الزمالك، الموسم الماضي، بسبب عدم تلبية رغبته بتعيين حكام أجانب للقاء.

 

أدهم أكد أن الأهلي كان يجب أن يعاقب بخصم 6 نقاط وليس 3 فقط، فتلك كانت عقوبة الزمالك على الانسحاب قبل أعوام.

 

لكن الصباغ أكد أن اللوائح المصرية الكروية الجديدة، تنص على خصم 3 نقاط فقط من المنسحب، وهو ما وقع عليه جميع الأندية.

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