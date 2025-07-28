مفاجاءات لنادي الحكمة في الموسم المقبل لكرة السّلّة... ما هي؟

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بدأ نادي الحكمة بتشكيل فريقه للموسم القادم من بطولة كرة السّلة حيث وقّع عقودًا اليوم مع أسماء بارزة شكّلت مفاجأة لجمهور النادي وهي:

جهاد الخطيب الذي جدّد عقده مع نادي الحكمة

رودي الحاج موسى الملقّب ب"سيكويك" والذي يعود إلى نادي الحكمة

يوسف خيّاط الذي قرّر الانضمام إلى صفوف الدوري اللبناني كما ووقّع مع نادي الحكمة لينضمّ إلى فريقها

جو غطّاس كمدرّب لنادي الحكمة للموسم القادم

ومن الأسماء التي برزت هي نجل الرئيس اللبناني خليل عون حيث انضمّ بصفة مدير لفريق الحكمة للموسم القادم بدلًا من اللّاعب السابق جان عبدالنور.