النصر السعودي يقترب من حسم صفقة البرتغالي جواو فيليكس

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اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس قادما من تشلسي، وهي الصفقة التي قد تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، يوم الأحد، أن صفقة انتقال فيليكس إلى النصر في مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن ناديي تشلسي والنصر يضعان حاليا اللمسات الأخيرة على الشروط المتعلقة بصفقة الانتقال.

وأضاف رومانو أن جواو فيليكس وافق بالفعل على عرض النصر، ما ساهم في تسهيل إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب.

ويبلغ فيليكس من العمر 25 عاما، وبدأ مسيرته مع شباب بورتو قبل الانتقال إلى بنفيكا عام 2015، حيث ساهم في تتويج الفريق بالدوري البرتغالي وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم وهو بعمر 18 عاما.

وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، وكان له دور في تتويج فريقه بالدوري الإسباني في موسم 2020 /2021.

وبعد رحلة مميزة مع أتلتيكو حط فيليكس الرحال في نادي تشلسي، على سبيل الإعارة، في تجربة لم يكتب لها النجاح. قبل أن يعار إلى برشلونة في موسم 2023/2024، ويعود بعدها إلى تشلسي الذي وقع معه عقدا مدته 7 سنوات مقابل 52 مليون يورو.