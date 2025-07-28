living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايرن ميونيخ يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول

28
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت تقارير صحفية، الأحد، أن صفقة انتقال النجم الكولومبي، لويس دياز، من نادي ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ، اقتربت من الحسم.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ليفربول وافق على عرض قدمه بايرن ميونيخ، بقيمة 75 مليون يورو، لضم لويس دياز إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن النادي البافاري كثف تحركاته لضم لويس دياز، وأن المفاوضات مع "الريدز" دخلت في مرحلة حاسمة، متوقعة أن يعلن عن الصفقة قريبا.

ومن المتوقع أن يوقع دياز على عقد يمتد حتى صيف 2029 مع بايرن ميونيخ، بأجر سنوي إجمالي يبلغ 14 مليون يورو، بحسب "آس".

وذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونيخ قدم عرضا ثانيا يفوق عرضه السابق المرفوض بقيمة 67.5 مليون يورو.

وقالت "آس" إنه رغم عدم صدور تصريح رسمي من الناديين حتى الآن، إلا أن التفاؤل يسود في أروقة النادي "البافاري"، وكل المؤشرات تدل على أن الاتفاق أصبح شبه محسوم.

 

وأشارت إلى أن صفقة انتقال دياز إلى البايرن تسارعت بعد أن أتم ليفربول التعاقد مع المهاجم هوغو إيكيتيكي من فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو، وهي صفقة فتحت الباب أمام مغادرة لويس دياز، الذي أعرب عن رغبته في خوض تجربة جديدة رغم استمرار عقده مع "الريدز" حتى عام 2027.

 

وأفاد المصدر ذاته بأن المفاوضات بين الناديين كانت مقررة هذا الأسبوع، بينما تشير كل التوقعات إلى أن الاتفاق سيحسم قريبا، ولم تتبق سوى بعض التفاصيل النهائية.

 

وسيعزز النجم الكولومبي خط هجوم بايرن، بعد رحيل ليروي ساني إلى غلطة سراي، والإصابة الخطيرة التي تعرض لها جمال موسيالا، ووداع توماس مولر للفريق.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout