مفاجأة.. اتجاه لسحب لقب "بطل العالم" من ريال مدريد وأندية أخرى

A + A -

كشفت تقارير صحافية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس سحب لقب "بطل العالم" من عدة أندية سبق لها التتويج بكأس العالم للأندية بنظامه السابق، وذلك بعد فوز تشيلسي بنسخة 2025 الأخيرة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "فيفا" قرر الاعتراف بتشيلسي، الفائز بكأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز 4-0 على باريس سان جيرمان، كأول بطل رسمي للعالم في تاريخ الأندية، رغم أن البطولة كانت تُقام سنوياً منذ 2005.

وبموجب هذا القرار، ستُمنح الأندية السابقة، مثل مانشستر يونايتد (2008) وليفربول (2019) ومانشستر سيتي (2023)، مسمى جديد هو أبطال الفيفا القاريون" (FIFA Intercontinental Champions)وهو لقب يختلف عن "كأس الإنتركونتيننتال" التاريخية التي كانت تُقام بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية قبل دمجها في كأس العالم للأندية.

ويشمل القرار أيضاً ثمانية أندية أخرى لم يعد يُعترف بها كأبطال للعالم، أبرزها ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (5 ألقاب)، بالإضافة إلى برشلونة (3 مرات) وبايرن ميونخ وكورينثيانز (مرتين لكل منهما).

وتشمل القائمة أيضاً ساو باولو (2005) وإنترناسيونال البرازيلي (2006) وميلان (2007) وإنتر ميلان (2010) ومانشستر سيتي (2023).

وتعتبر نسخة 2025 التي تُوج بها تشيلسي، هي الأولى بنظامها الموسّع الذي ضم 32 نادياً، ويُنظر إليها على أنها البداية الحقيقية لكأس العالم للأندية.