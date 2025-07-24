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بطل العالم يهاجم يامال: مثير للاشمئزاز.. ولا أطيق رؤيته

24
JULY
2025
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وجه الفرنسي عادل رامي مدافع إشبيلية وفرنسا السابق، والفائز بكأس العالم 2018، هجوماً حاداً لنجم برشلونة الإسباني لامين يامال، بسبب سلوكه خارج الملعب، مشيراً إلى أنه لا يطيق رؤيته بسبب "تصرفاته المثيرة للاشمئزاز".
 
وقال رامي عبر "تويتش" في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: من الناحية الكروية، لا تعليق، إنه لاعب رائع وسيُتوج بالكرة الذهبية وربما يحرز دوري الأبطال وكل ما يريد، لكن من الناحية الإنسانية، لا أستطيع حتى رؤيته منذ شهرين.
 
وأضاف: لا يهمني إن كان جمهور برشلونة أو محبي لامين يامال غير راضين، لا يهمني إطلاقاً. بالنسبة لي، تصرفاته تثير الاشمئزاز.
 
وأوضح رامي أن موقفه السلبي من يامال بدأ بعد حادثة مصافحة كريستيانو رونالدو خلال نهائي دوري الأمم الشهر الماضي، حين تجنّب لاعب برشلونة النظر إلى النجم البرتغالي عند مصافحته، وهي اللقطة التي انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل وأثارت الجدل.
 
وأتبع رامي: الطريقة التي صافح بها رونالدو أزعجتني، ومن ثم بدأ بنشر فيديوهات من خلف ظهره ويتحدث عنه، ثم رأيناه يتصرف بسخافة، يظهر بسرواله منخفضاً، هذا السلوك مرتبط بأشياء نراها في سجون أميركا والمكسيك، وكان يتم استخدامه للتلميح بأمور لا تليق. هذه أمور تثير الشك.
 
يامال فتى هوليوود
وتطرق رامي أيضاً إلى احتفال يامال بعيد ميلاده الثامن عشر، الذي أثار موجة من الانتقادات قائلاً: بدأ بالفعل بتنظيم حفلات يتحدث الناس عنها، انتظر قليلاً يا فتى، حصلت على القميص رقم 10، وبدأت تتزين بالألماس وكأنك نجم من هوليوود، إنه يتصرف وكأنه أميركي. هذا سلوك سخيف.
 
وأثار عيد ميلاد يامال موجة من الغضب في إسبانيا بعدما استعان بمجموعة من قصار القامة لأداء فقرات استعراضية ما تسبب في مطالبات بملاحقته قانونياً.
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