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مورينيو في هجوم مفاجئ على غوارديولا: أنت مجرد غبي

24
JULY
2025
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وجه جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، انتقادات حادة إلى منافسه السابق بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لأنه لا يكيف أفكاره مع ما يملكه من أدوات - على حد قول البرتغالي، الذي قال "إذا مت متمسكا بفكرتك، فأنت غبي".
 
وعانى مانشستر سيتي من تذبذب في النتائج الموسم المنصرم، ولم يتمكن من المحافظة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعرض إلى العديد من الهزائم في البطولات الأخرى، ليخرج الفريق بموسم صفري.
 
وهاجم المدرب البالغ من العمر (62 عاما) منافسه السابق، بسبب تمسكه بتطبيق أفكاره، وهو ما أدى إلى فشله مع الفريق الإنجليزي في الموسم الماضي، وقال في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي (قناة 11)، يوم الأربعاء: اليوم لا توجد طريقة لعب واحدة، هناك العديد من الأساليب، ليس هناك نظام تكتيكي، بل هناك العديد من الطرق للبناء والدفاع، يجب على اللاعبين النمو واكتساب أساليب جديدة، والمشكلة هي الرغبة في النسخ واللصق.
 
وأضاف مورينيو، الذي تولى تدريب فنربخشة في نوفمبر الماضي، في حديثه عن غوارديولا: يتعين على المدربين تكييف أفكارهم مع ما لديهم من أدوات، هناك مدربون يجربون أشياء لا تنجح ويفشلون، لكنهم يقولون "مت بأفكاري"، إذا مت متمسكا بأفكارك، فأنت غبي.
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