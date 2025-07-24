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توصل محامي راؤول أسينسيو، لاعب ريال مدريد، إلى اتفاق مع ضحية قضية الاعتداء الجنسي التي تورط فيها العديد من لاعبي أكاديمية نادي العاصمة الإسبانية، من بينهم المدافع الشاب.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، يسعى محامي المدافع البالغ من العمر (22 عاما) إلى تقليل العقوبة الجنائية للاعب وذلك بعد اتفاقه مع الفتاة.

يُتهم أسينسيو بنشر فيديو للفتاة، التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما وقت تصويره، مع علمه أنها لم تأذن له بذلك، بينما يُصر مدافع ريال مدريد على براءته.

وألقي القبض في سبتمبر 2023، على ثلاثة لاعبين فريق الشباب في ريال مدريد، تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عامًا، في ملعب تدريب نادي العاصمة الإسبانية، بعد شكوى تقدمت بها والدة الفتاة.

وأكدت الصحافة حينها أن المشتبه به الرئيسي الذي لم تعرف هويته بعد، قام بتسجيل علاقات جنسية بالتراضي مع الفتاة قبل إرسال الفيديو إلى لاعبين آخرين دون موافقتها.

ويتهم اللاعبون الثلاثة الآخرين بـ "الافصاح عن أسرار دون موافقة وانتهاك الخصوصية وتوزيع وإرسال مقاطع فيديو إلى أطراف ثالثة دون موافقة واستخدام القصر لأغراض إباحية وحيازة مواد إباحية للأطفال".

ويسعى محامي أسينسيو عبر الاتفاق إلى تقليل العقوبة حتى تكون غرامة بدلا من السجن.

ولفتت "موندو ديبورتيفو" إلى أنه على الرغم من هذا الاتفاق، إلا أن مكتب المدعي العام لن يقوم بإبعاد أسينسيو، وسيحاكم مدافع ريال مدريد مع بقية لاعبي الأكاديمية الذين تم التحقيق معم.