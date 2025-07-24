بسبب غيابه.. رابطة الدوري الأميركي تتوعد ميسي

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سيغيب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة كل النجوم، التي تقام بين أبرز لاعبي بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم ونظرائهم بالدوري المكسيكي، التي تقام في وقت لاحق من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

كما سيغيب عن اللقاء أيضا الظهير الأيسر الإسباني المخضرم خوردي ألبا، زميل ميسي في فريق إنتر ميامي الأميركي.

وصرح متحدث باسم الدوري الأمريكي لكرة القدم بأن إنتر ميامي أبلغ مسؤولي رابطة الدوري الأميركي بأن ميسي وألبا لن يشاركا في المباراة التي ستقام على ملعب (كيو 2).

وربما يواجه كلا اللاعبين عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لغيابهما عن مباراة كل النجوم دون تقرير إصابة معتمد، ومن المقرر أن تناقش رابطة الدوري الأميركي الأمر مع مسؤولي إنتر ميامي قبل تقديم تحديث بشأن الإيقافات المحتملة.

وكان ميسي غاب عن مباراة كل النجوم العام الماضي بسبب الإصابة.

ويتقاسم ميسي مع سام سوريدج، مهاجم فريق ناشفيل، صدارة قائمة هدافي الدوري الأميركي هذا الموسم برصيد 18 هدفا لكل منهما، علما أن قائد منتخب الأرجنتين أحرز هدفين في ستة لقاءات من مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة.