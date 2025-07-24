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فابريغاس يفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل ميسي

24
JULY
2025
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فتح الإسباني سيسك فابريغاس، مدرب نادي كومو الإيطالي، الباب أمام احتمال انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إلى صفوف فريقه في المستقبل.
 
وقال فابريغاس ردًا على سؤال حول إمكانية انضمام ميسي إلى كومو في تصريح نقله موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: لا يمكن استبعاد شيء أبداً، نحن أصدقاء.
 
ولعب ميسي وفابريغاس سوياً في برشلونة ويحظى الثنائي بصداقة مقربة رفقة زوجتيهما رغم رحيلهما عن النادي الكتالوني منذ سنوات، قبل أن يتطرق اللاعب الإسباني إلى التدريب عقب اعتزاله، بينما لا يزال ميسي لاعباً لإنتر ميامي.
 
وترك ميسي بصمة لا تمحى في تاريخ برشلونة إذ سجل 672 هدفًا وصنع 303، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ إلى سان جيرمان في 2021، ومنه إلى النادي الأميركي، قائلاً إن هناك أناساً في إدارة النادي الإسباني لا يرغبون بعودته، وهم أنفسهم الذين دفعوه للخروج قبل عامين في مشهد سبب له وعائلته "جرحاً" لم يلتئم حتى الآن.
 
وعبر النجم الأرجنتيني عن رغبته مراراً في العودة إلى مدينة برشلونة والعيش فيها بعد انتهاء فترته مع إنتر ميامي إذ صرح سابقاً: نشعر وكأننا من برشلونة، نفكر دائمًا في اليوم الذي سنتمكن فيه من العيش هناك مرة أخرى.
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