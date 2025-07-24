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لاعب مصري يوقع مع ليفربول.. تعرف على كريم أحمد

24
JULY
2025
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بعد سنوات من التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول، ظهر اليوم اسم مصري جديد في قلعة "أنفيلد"، مع توقيع كريم أحمد، لاعب خط الوسط الشاب، أول عقد احترافي له مع الفريق الإنجليزي العريق.
 
وأعلن نادي ليفربول، الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، توقيع اللاعب المصري كريم أحمد (18 عاما) على عقد احترافي، دون الكشف عن تفاصيل مدته، في خطوة تؤكد الثقة بموهبته الصاعدة.
 
من هو كريم أحمد؟
 
وُلد كريم في إنجلترا لأبوين مصريين، وتدرج في الفئات السنية داخل أكاديمية ليفربول، حيث لعب الموسم الماضي مع فريق تحت 18 عاما، وسجّل 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، مما لفت الأنظار إلى موهبته مبكرا.
 
وأثار كريم الانتباه لأول مرة في موسم 2022، عندما سجّل هدفا في ظهوره الأول مع الفريق تحت 18 عاما أمام بورنموث، ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.
 
وسيقضي كريم موسمه المقبل 2025-2026 مع فريق ليفربول تحت 21 عاما، في محطة مهمة نحو الفريق الأول.
 
ولاء دولي لمصر
 
يمتلك كريم الجنسية البريطانية والمصرية، مما يتيح له اللعب دوليا لأي من المنتخبين. لكنه سبق أن عبّر عن تفضيله تمثيل منتخب مصر، إذ انضم مطلع العام الجاري إلى معسكر منتخب الناشئين مواليد 2006 ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالجزائر.
 
ويُعد كريم ثاني لاعب مصري في أكاديمية ليفربول حاليا، إلى جانب ألفن أيمن، في مؤشر على اتساع الحضور المصري في النادي.
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