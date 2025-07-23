رسالة عاطفية من أرملة جوتا: فتاتك البيضاء ستبقى وفية

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كسرت روتي كاردوسو، أرملة ديوغو جوتا، صمتها بعد 19 يوما من وفاة نجم ليفربول الإنجليزي، وخرجت برسالة عاطفية.

يصادف، يوم الثلاثاء، مرور شهر على حفل زواج النجم البرتغالي من شريكة حياته روتي، وهو حدث دفعها إلى التحدث لأول مرة علنا عن زواجها القصير من نجم منتخب البرتغال الذي توفي بسبب حادث مأساوي.

كتبت روتي كلمات مليئة بالعاطفة مصحوبة بثلاثة صور لكليهما يمسكان بأيديهما في حفل زواجهما، وهي واحدة من آخر اللحظات السعيدة التي عاشها الزوجان معا قبل الحادث الذي أودى بحياة جوتا وشقيقه أندريه.

وقالت في حسابها على (إنستغرام): شهر واحد من لا يفرقنا الموت، فتاتك البيضاء معك إلى الأبد.

وتوفي جوتا (28 عاما) في 3 يوليو الجاري عندما انفجر إطار سيارة لامبورغيني التي كان يستقلها مع شقيقه الأصغر أندريه سيلفا لتتحطم وتشتعل فيها النيران في سيرناديلا بمقاطعة زامورا الإسبانية.

انضم جوتا إلى ليفربول قادما من وولفرهامبتون في عام 2020، وسجل 65 هدفا في 182 مباراة، وحقق مع (الريدز) كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في عام 2022، وفاز أيضا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وقرر النادي تعليق قميصه رقم 20 تكريما له.