32 مليون يورو تنقل كونسيساو إلى يوفنتوس

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توصل يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق مع بورتو البرتغالي بشأن التعاقد مع لاعب الوسط الشاب فرانسيسكو كونسيساو.

وقال بورتو عبر موقعه على الإنترنت إن كونسيساو سينضم إلى يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو (حوالي 37 مليون و126 ألف دولار) بعد تنازل اللاعب عن حقه في الحصول على 20 بالمئة من نسبة إعادة بيعه ليوفنتوس.

وأشار النادي البرتغالي إلى أن الصفقة ستبلغ قيمتها الإجمالية 41.5 مليون يورو بإضافة 9.5 مليون يورو قيمة إعارة اللاعب لموسم 2024-2025.

وشارك كونسيساو (22 عاماً) مع يوفنتوس الموسم الماضي معاراً مع من بورتو قبل أن ينتهي ارتباطه بالفريق الايطالي بنهاية الموسم.