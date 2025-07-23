عاشق لريال مدريد.. هاكر شهير ينضم إلى لجنة الحكام بدعم من بيريز

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أثار انضمام الهاكر الشهير شيما ألونسو إلى لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضجة كبيرة، يوم الاثنين، بسبب الجدل الذي أثاره المشجعون على الشبكات الاجتماعي بعدما اكتشوا أنه يدعم ريال مدريد، كما أن التقارير الإعلامية أشارت إلى أن القرار وجد دعما من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الأبيض.

وانتشرت العديد من الصور للهاكر الإسباني التي أظهر من خلالها شغفه بريال مدريد، مرة مع قميص الفريق وأخرى مع أساطير النادي، والعديد من اللقطات في مدرجات (سانتياغو برنابيو)، وهو ما أثار الكثير من الشكوك لدى مشجعي الفرق الأخرى.

تم تعيين ألونسو في منصب مستشار الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين التحكيم والتقنية.

وبحسب التقارير الإعلامية الإسبانية، ينظر إلى انضمام شيما ألونسو على أنها خطوة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لتعزيز هيمنته على لجنة الحكام، وذلك بعدما رأى أن هناك العديد من المحسوبية تجاه برشلونة بعد قضية نيغريرا الشهيرة.