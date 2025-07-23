living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عاشق لريال مدريد.. هاكر شهير ينضم إلى لجنة الحكام بدعم من بيريز

23
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار انضمام الهاكر الشهير شيما ألونسو إلى لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضجة كبيرة، يوم الاثنين، بسبب الجدل الذي أثاره المشجعون على الشبكات الاجتماعي بعدما اكتشوا أنه يدعم ريال مدريد، كما أن التقارير الإعلامية أشارت إلى أن القرار وجد دعما من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الأبيض.
 
وانتشرت العديد من الصور للهاكر الإسباني التي أظهر من خلالها شغفه بريال مدريد، مرة مع قميص الفريق وأخرى مع أساطير النادي، والعديد من اللقطات في مدرجات (سانتياغو برنابيو)، وهو ما أثار الكثير من الشكوك لدى مشجعي الفرق الأخرى.
 
تم تعيين ألونسو في منصب مستشار الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين التحكيم والتقنية.
 
وبحسب التقارير الإعلامية الإسبانية، ينظر إلى انضمام شيما ألونسو على أنها خطوة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لتعزيز هيمنته على لجنة الحكام، وذلك بعدما رأى أن هناك العديد من المحسوبية تجاه برشلونة بعد قضية نيغريرا الشهيرة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout