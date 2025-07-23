كروس يعترف: لم أشجع ريال مدريد أبداً

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اعترف توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، بأنه لم يكن من مشجعي النادي الإسباني أبدا قبل انتقاله إليه قادما من بايرن ميونخ الألماني.

على الرغم من أنه عندما وقع لريال مدريد في صيف 2014، ظهرت صورة له مرتديا القميص الثاني لنادي العاصمة الإسباني عبر شبكات التواصل الإجتماعي، إلا أنه كشف أنه لم يكن أبدا من مشجعي الفريق الذي لعب له لمدة 10 أعوام قبل اعتزاله في 2024.

وكشف بطل كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا بخصوص الصورة التي انتشرت له عندما كان طفلا: لسبب ما كنت أرتدي قميص لويس فيغو مع ريال مدريد، لم أكن أبدا من مشجعي ريال مدريد، ولم أدرك كم كانت ستساعدني تلك الصورة، ولكن بعد توقيعي للفريق انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال المشجعون "إنه مشجع لريال مدريد، كان يرتدي قميص النادي منذ أن كان في السابعة من عمره".

وكرر كروس الذي قال دائما إنه من مشجعي فردر بريمن: الحقيقة أنني لم أكن مشجعا لريال مدريد، لكن الصورة ساعدتني.