living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كروس يعترف: لم أشجع ريال مدريد أبداً

23
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعترف توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، بأنه لم يكن من مشجعي النادي الإسباني أبدا قبل انتقاله إليه قادما من بايرن ميونخ الألماني.
 
على الرغم من أنه عندما وقع لريال مدريد في صيف 2014، ظهرت صورة له مرتديا القميص الثاني لنادي العاصمة الإسباني عبر شبكات التواصل الإجتماعي، إلا أنه كشف أنه لم يكن أبدا من مشجعي الفريق الذي لعب له لمدة 10 أعوام قبل اعتزاله في 2024.
 
وكشف بطل كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا بخصوص الصورة التي انتشرت له عندما كان طفلا: لسبب ما كنت أرتدي قميص لويس فيغو مع ريال مدريد، لم أكن أبدا من مشجعي ريال مدريد، ولم أدرك كم كانت ستساعدني تلك الصورة، ولكن بعد توقيعي للفريق انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال المشجعون "إنه مشجع لريال مدريد، كان يرتدي قميص النادي منذ أن كان في السابعة من عمره".
 
وكرر كروس الذي قال دائما إنه من مشجعي فردر بريمن: الحقيقة أنني لم أكن مشجعا لريال مدريد، لكن الصورة ساعدتني.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout