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بسبب راشفورد.. الكلاسيكو المقبل قد يشهد "حدثا تاريخيا"

23
JULY
2025
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قد تشهد مباراة الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد، حدثا تاريخيا، بمشاركة لاعبين إنجليز في صفوف الفريقين، لأول مرة في تاريخ الغريمين التقليديين.
 
 
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في حال توقيع راشفورد مع برشلونة ولعبه مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، سيواجه مواطنيه جود بيلينغهام وترينت ألكسندر أرنولد، في أول مواجهة بين لاعبين إنجليز من كلا الفريقين.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لاستعارة راشفورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع تحمل النادي الكتالوني لكامل راتبه.
 
وبانتقاله إلى "البلوغرانا"، سيكون راشفورد محط أنظار المتابعين إلى جانب كل من بيلينغهام وترينت ألكسندر أرنولد، الذي انضم إلى "الميرينغي" في بداية كأس العالم للأندية الأخيرة.
 
كما أن انضمام المهاجم الإنجليزي إلى برشلونة سيزيد من اهتمام وسائل الإعلام الإنجليزية بمتابعة الدوري الإسباني، وفقا "موندو ديبورتيفو".
 
وكان اللاعب الإنجليزي غاري لينيكر آخر من ارتدى قميص الفريق الأول لبرشلونة بين عامي 1986 و1989، ولم يلعب أي إنجليزي في صفوف ريال مدريد خلال تلك الفترة.
 
وفي ربع القرن الماضي، لعب أربعة إنجليز بقميص ريال مدريد: ستيف ماكمانامان، ديفيد بيكهام، جوناثان وودغيت، ومايكل أوين، وبعدهم انضم بيلينغهام وأرنولد.
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