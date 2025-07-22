بسبب "الهنود".. ترامب يهدد بتعطيل بناء ملعب فريق واشنطن

A + A -

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتعطيل صفقة بناء ملعب جديد لفريق واشنطن المنافس بدوري كرة القدم الأميركية إذا لم يستعد الفريق اسمه القديم "ريدسكينز"، والذي تم اعتباره مسيئًا للأميركيين الأصليين.

وقال ترمب، الأحد، إنه يريد عودة فريق كليفلاند للبيسبول إلى اسمه السابق "الهنود"، مشيرا إلى وجود "مطالبات كبيرة بهذا الأمر أيضًا".

ويحتفظ فريقا واشنطن كوماندرز وكليفلاند غارديانز باسميهما الحاليين منذ موسم 2022، وقد أكد كلاهما عدم وجود خطط لتغييرهما.

وشدد الرئيس الأميركي على أن فريق واشنطن لكرة القدم الأميركية سيكون "أكثر قيمة بكثير" إذا استعاد اسمه القديم.

وأوضح ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: قد أضع عليهم قيدًا، وهو أنه إذا لم يُعيدوا اسم واشنطن ريدسكينز الأصلي، ويتخلصوا من لقب واشنطن كوماندرز السخيف، فلن أبرم معهم صفقة لبناء ملعب في واشنطن.