المراهنات والديون يجبران لاعب سان جيرمان على العمل كسائق

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بات اللاعب البرتغالي السابق دانييل كيندي، والذي ارتدى قمصان بنفيكا وباريس سان جيرمان في منتصف التسعينات، في ظروف مؤسفة بعد اعتزاله كرة القدم، إذ غرق في الديون بعد "إدمان المراهنات".

وذكرت صحيفة "كورييري دل مانها" البرتغالية، يوم الاثنين، أن اللاعب الذي سبق له اللعب دولياً مع المنتخب البرتغالي على مستوى الناشئين، وله أصول من غينيا بيساو، قد أدمن على المقامرة والذهاب إلى النوادي الليلية، مما تسبب في إفساد مسيرته الكروية واعتزاله.

ونقلت الصحيفة عن كينيدي قوله: هذا أول يوم عمل لي كسائق في أوبر، وأتمنى أن يكون يوماً سعيداً للغاية لي.

وأضاف: كانت لدي أحلامي وحلمي هو كرة القدم، أحببتها لكن أحلامي انتهت سريعا، اليوم سأبدأ عملي الجديد بفخر شديد وكرامة.

وأوضحت الصحيفة أن كينيدي عمل في التدريب بين عامي 2015 و2017، كما ظهر في أحد برامج تليفزيون الواقع في عام 2022، لكنه يدين الآن بمبلغ يقترب من 200 ألف يورو منها 40 ألفا للضرائب.

وإلى جانب بنفيكا وباريس سان جيرمان، سبق لكينيدي اللعب مع بورتو وأستريلا أمادورا وسبورتنج براغا وأبويل القبرصي، قبل أن ينهي مسيرته عام 2012 مع فريق بريمياكوس اليوناني.