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إيقاف وغرامة وتحقيق.. "أزمة راغب علامة" تهدد مستقبل فتوح

22
JULY
2025
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فرض نادي الزمالك المصري عقوبات مشددة على لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح، بعد ظهوره في حفل غنائي للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق.
 
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي إنه تقرر تغريم فتوح مليون جنيه "نحو 20 ألف دولار" وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظرا لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.
 
وأكد المتحدث الرسمي باسم النادي أحمد سالم في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المدير الرياضي بنادي الزمالك جون إدوارد وبالتشاور مع مدير الكرة عبد الناصر محمد، اتخذا العقوبة المناسبة للمخالفة التي قام بها اللاعب أحمد فتوح.
 
ونفى المتحدث الرسمي صحة ما تم تداوله بشأن عرض اللاعب للبيع بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية بتغيبه عن معسكر الفريق بداعي مرض أحد أقاربه وظهوره في أحد الفيديوهات في حفل غنائي بالساحل الشمالي، مؤكدا أن المسألة غير مطروحة في الوقت الحالي.
 
ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الزمالك عن موعد التحقيق مع فتوح، ومن ثم الإعلان عن القرار الرسمي والنهائي بشأن العقوبة بعد انتهاء التحقيقات معه.
 
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صور فتوح داخل الحفل الذي أقيم مساء الجمعة، حيث ظهر مع إمام عاشور، ضمن جمهور الحفل، وسط تعليقات غاضبة من جماهير الزمالك، التي أكدت أن اللاعب تغيب عن تدريبات الفريق بحجة مرض أحد أفراد عائلته.
 
وكان مدير الكرة بالزمالك قد أكد في وقت سابق أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع فتوح عن معسكر الفريق الحالي المقام بالعاصمة الإدارية، موضحا أن اللاعب تواجد بشكل طبيعي في بداية المعسكر وحصل على إذن من الجهاز الفني للمغادرة بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة.
 
وبعدها ظهر فتوح في حفل غنائي بالساحل الشمالي رفقة رفقة لاعب الأهلي إمام عاشور، وهو ما اعتبرته إدارة النادي تجاوزا، لاسيما أن ظهوره جاء بالتزامن مع فترة غيابه عن التدريبات بحجة وجود ظروف أسرية.
 
أزمات متكررة
 
وتأتي هذه الواقعة بعد عدة أزمات لفتوح خلال مشواره مع نادي الزمالك حيث سبق له وأن خرج من معسكر الفريق قبل إحدى المباريات رفقة مصطفى الزناري ومحمد صبحي حارس الفريق، وكذلك الحادث الذي تعرض له في أغسطس من العام الماضي والذي راح ضحيته أحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة للاعب أثناء قيادة السيارة.
 
ودخل الزمالك معسكرا مغلقا في العاصمة الإدارية منذ الثلاثاء الماضي، يخوض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وسيستمر المعسكر حتى يوم 27 من الشهر الجاري.
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