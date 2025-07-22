راشفورد ثاني إنجليزي يرتدي قميص برشلونة خلال 100 عام

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سيصبح ماركوس راشفورد، ثاني لاعب إنجليزي يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني منذ 100 عام بمجرد مشاركته مع النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن راشفورد، بمجرد توقيعه مع الفريق الأول لبرشلونة، سيصبح ثاني لاعب إنجليزي يرتدي هذا القميص بعد اللاعب غاري وينستون لينيكر.

وكان لينيكر قد غادر برشلونة في صيف عام 1989 بعد أن قضى ثلاثة مواسم مع النادي.

ويعد لينيكر الهداف الأول لكأس العالم 1986، وانتقل إلى برشلونة قادما من نادي إيفرتون سنة 1986، ونجح في تسجيل 52 هدفا في 139 مباراة رسمية مع برشلونة، إضافة إلى 6 أهداف في 11 مباراة ودية.

ويعتبر ماركوس ماكغوان، الذي لعب في صفوف الفريق الرديف لبرشلونة بين عامي 2018 و2020، أول لاعب إنجليزي يشارك في مباراة مع الفريق الأول منذ رحيل غاري لينيكر.

وقد شارك ماكغوان، الذي يلعب حاليا مع نادي بريستول الإنجليزي، في مباراة ضمن كأس السوبر الكتالونية.

وفي وقت سابق، ذكرت "موندو ديبورتيفو" أن مهاجم مانشستر يونايتد، راشفورد، توجه، صباح الإثنين، إلى مرافق التدريب التابعة لبرشلونة لإجراء الفحص الطبي الذي يسبق الإعلان الرسمي عن صفقة إعارته.

ومن المرتقب أن يوقع راشفورد عقدا مع برشلونة مساء الأربعاء، وفقا لما ذكرته "موندو ديبورتيفو".