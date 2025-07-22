living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نادٍ سعودي يضم هداف الدوري الإيطالي

22
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي "القادسية" السعودي، الثلاثاء، ضمّ هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لاعب أتالانتا، ماتيو ريتيغي.
 
 
ونشر "القادسية" في حسابه على منصة "إكس" عددا من المنشورات الخاصة بإعلان انضمام ريتيغي للفريق.
 
وقال ريتيغي في فيديو على حساب "القادسية" في "إكس": "التوقعات كبيرة. آمل أن أكون سبب سعادة جميع مشجعي القادسية. أتمنى أن أسجل أهدافا كثيرة".
 
وحسبما ذكر موقع "بي بي سي" نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، فإن "القادسية" دفع أكثر من 56 مليون جنيه إسترليني لضمّ المهاجم البالغ من العمر 26 عاما، والذي وقّع مع الفريق السعودي عقدا لمدة أربع سنوات.
 
وستجعل هذه الصفقة ريتيغي أغلى لاعب إيطالي على الإطلاق، متجاوزا صفقة انتقال ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 55 مليون جنيه إسترليني من ميلان في عام 2023، بحسب "بي بي سي".
 
وكان ريتيغي قد انضم إلى أتالانتا الصيف الماضي قادما من جنوة، حيث خاض مع ناديه 49 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدفا، وصنع 9 أخرى، بإجمالي 37 مساهمة تهديفية، منها 33 في الدوري الإيطالي، الذي تُوج هدافا له بتسجيله 25 هدفا وصناعته لـ8.
 
وظهر ريتيغي لأول مرة مع المنتخب الإيطالي في عام 2023، مسجلا هدفا في مباراة خسرها الفريق 2-1 أمام إنجلترا، وسجل ستة أهداف مع منتخب بلاده في 20 مباراة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout