برشلونة وميلان يتنافسان مع الهلال والنصر على صفقة بارزة

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ذكرت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني دخل في سباق للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من نادي ليفربول، وسط منافسة قوية من ناديي الهلال والنصر السعوديين، وميلان الإيطالي.

وذكر موقع "كات أوف سايد"، أن هذه الأندية دخلت في سباق محموم لضم اللاعب الأوروغوياني، بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى نابولي الإيطالي.

لكن برشلونة وميلان يراقبان الوضع، ولم يقدما أي عرض رسمي حتى الآن لضم اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، وفق "كات "وف سايد".

وذكر المصدر، أن ليفربول مستعد للتخلي عن نونيز مقابل 70 مليون يورو، بعد فشل انتقاله إلى نابولي.

ورغم تراجع أداء نونيز مع "الريدز"، إلا أن الانتقال إلى فريقا جديدا قد يعيد له مستواه المتميز الذي أبان عنه مع فريقه السابق بنفيكا البرتغالي.