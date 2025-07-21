ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد.. "فخ نونيز" يتكرر

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اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من التوقيع مع مهاجم جديد، سيكون بديلا للأوروغواياني داروين نونيز، الذي لم يقدم المنتظر منه خلال المواسم الماضية، وكان واحدا من "أسوأ الصفقات" التي قام بها الفريق، مقارنة بالمبلغ الذي دفع فيه.

ووفقا للصحفي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، اقترب ليفربول كثيرا من التوقيع مع هوغو إيكيتيكي، مهاجم إنتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال رومانو أن الصفقة ستبلغ قيمتها قرابة 90 مليون يورو، فيما من المتوقع أن يغادر نونيز هذا الصيف ليفسح المجال لإيكيتيكي.

فخ نونيز يتكرر

وتتخوف الجماهير من أن يتكرر "فخ" التوقيع مع نونيز، وهذه المرة مع إيكيتيكي، حيث أن ليفربول أنفق نفس المبلغ تقريبا للتوقيع مع نونيز الذي كان عبئا كبيرا على الفريق في مناسبات حساسة.

واليوم، يستعد ليفربول لدفع 90 مليون يورو، للتوقيع مع مهاجم شاب، سجل 15 هدفا مع فرانكفورت بالدوري الألماني، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها عمر مرموش مع نفس الفريق، خلال نصف موسم فقط، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي.

السعر الذي يطلبه فرانكفورت من ليفربول يبدو مبالغا جدا، خاصة وأن المهاجم الفرنسي لم يسبق له أن سجل أكثر من 10 أهداف في منافسات الدوري كل موسم، قبل موسمه المنصرم مع فرانكفورت.

التوقيع مع المهاجم الفرنسي بمبلغ 90 مليون يورو، سينهي أي أمل للجماهير، بالتوقيع مع مهاجم هداف آخر، وسيلزم الفريق بالاعتماد على الهداف "غير المضمون" في المواسم المقبلة.