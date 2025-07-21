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بونو يثير التفاعل بجولة على دراجة كهربائية في المغرب

21
JULY
2025
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لقي مقطع فيديو لحارس مرمى المنتخب المغربي وفريق الهلال السعودي، ياسين بونو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يتجول ليلا على دراجة كهربائية في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء.
ووثق أحد الأشخاص لحظة مرور بونو على دراجته، مشيدا بتواضعه، حيث بدا الحارس الدولي مرتاحا ويتنقل دون مرافقة أو حراسة شخصية، في مشهد نال إعجاب العديد من رواد المنصات الاجتماعية.
 
وتداول النشطاء الفيديو على نطاق واسع، معتبرين أن ظهور نجم بحجم بونو بين المواطنين دون تكلف أو تصنع يعكس بساطة شخصيته وتواضعه، رغم النجومية التي يحظى بها في الملاعب العالمية.
 
وكان الحارس الدولي المغربي قد قدم أداء لافتا رفقة فريقه الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025.
 
وأثبت ياسين بونو الذي ولد في كندا عام 1991 لأبوين مهاجرين وبدأ مسيرته الاحترافية مع الوداد البيضاوي المغربي، خلال مونديال الأندية أنه أحد أفضل الصفقات التي أبرمها الهلال منذ سنوات، بعد مسيرة قضى معظمها في إسبانيا.
 
وفي عام 2023، تم ترشيح بونو لجائزة الكرة الذهبية وجوائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم، وهو أمر نادر بالنسبة لحراس المرمى.
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