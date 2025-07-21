تجاهل كلوب.. محمد صلاح: أنا أعظم لاعب أفريقي في التاريخ

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"أنا".. هكذا رد محمد صلاح على سؤال في مقابلة حديثة مع مجلة فرانس فوتبول الجهة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية، حول "من هو أعظم لاعب أفريقي في التاريخ؟"

غير أن صلاح، البالغ من العمر 33 عاما، أردف قائلا "هناك الكثيرون، يمكنني القول جورج وياه، وديدييه دروغبا، وصامويل إيتو".

الغريب أن محمد صلاح، عندما سُئل عن المدرب المفضل لديه، تجاهل مدربه القديم في ليفربول يورغن كلوب، واختار لوتشيانو سباليتي، الذي لعب تحت قيادته لمدة موسم ونصف في فريق العاصمة الإيطالية "روما".

يشار إلى محمد صلاح لعب تحت قيادة بعض أبرز المدربين، مثل آرني سلوت، وجوزيه مورينيو. لكنه في حديثه مع مجلة فرانس فوتبول، لم يتردد في القول إن مدربه المفضل في مسيرته هو لوتشيانو سباليتي.

وكان صلاح انتقل من بازل إلى تشلسي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي عام 2015، وبعد 6 أشهر انتقل إلى روما قبل أن ينتقل إلى ليفربول مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وقضى صلاح لاعبا تحت قيادة كلوب في ملعب الإنفيلد 7 سنوات وشارك خلالها في 349 مباراة.

وتحت قيادة سباليتي تألق صلاح وسجل 15 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي في موسم 2016/2017، وهو الموسم الذي أكسبه في النهاية الانتقال إلى ليفربول.