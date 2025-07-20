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نجوم الكرة اللبنانية فازوا على شباب انصارية بهدف نظيف

20
JULY
2025
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نظم "نادي شباب أنصارية الرياضي" مهرجان كأس "احمد شحادة" بكرة القدم، بحضور رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق ، رئيس اتحاد بلديات الزهراني علي مطر، ورئيس البلدية عباس فقيه واعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة ، رئيس نادي الشباب عدلون قاسم صلوب وممثل عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،وحشد من محبي اللعبة.

وقد افتتح المهرجان بمباراة جمعت "نجوم الكرة اللبنانية" وفريق شباب أنصارية، انتهت بفوز نجوم الكرة اللبنانية بهدف مقابل لاشيء. قاد الماراة الحكم الاتحادي محمد غدار وساعده الحكمان اكرم فرحات ومصطفى بركات.

وتحدث دبوق، معتبرا ان "الروح الرياضية هي رسالة وفاء ومحبة وتأكيد على ان الروح الطيبة لا تنسى وان البصمات الصادقة تبقى حاضرة في وجدان الناس".

‎واضاف: "نجح اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم، بفضل جهود الجميع الإشراف على الدورات و البطولات في تنظيم المباريات الرسمية والودية وابقاء جذوة اللعبة مشتعلة في القلوب والساحات ، لأننا نؤمن أن الرياضة ليست ترفاً بل ضرورة وأداة صمود ومقاومة ثقافية واجتماعية".

وختاما قدم نادي أنصارية درع تقديري لدبوق تقديرا لدوره ولقيادته سفينة الرياضة في الجنوب. بعدها سلم كأس المهرجان للاعب منتخب لبنان والانصار السابق كابتن نجوم الكرة اللبنانية مالك حسون .

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