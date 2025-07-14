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أول مباراة بعد الفاجعة.. ليفربول يكرّم مهاجمه الراحل جوتا

14
JULY
2025
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في أول مباراة له بعد فاجعة وفاة لاعبه السابق، البرتغالي ديوغو جوتا، كرم نادي ليفربول الإنجليزي روح مهاجمه في لقاء ودي استعدادي ضد مضيفه بريستون، الذي فاز فيه 3-1.
وتوفي جوتا وشقيقه الأصغر أندريس سيلفا، في الثالث من يوليو، بعد أن انحرفت سيارتهما من نوع لامبورغيني واشتعلت فيها النيران شمال إسبانيا.
 
وبعد أداء نشيد ليفربول التقليدي "لن تسير وحدك أبدا" قبل انطلاق المباراة في ملعب ديبديل، وضع قائد بريستون، بن وايتمان، إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الزائر. ثم وقف الجميع دقيقة صمت، وارتدى لاعبو الفريقين شارات سوداء حدادا.
 
وردد مشجعو ليفربول عدة مرات أغنية خاصة بجوتا، يقولون فيها إنه أفضل من أسطورة البرتغال لويس فيغو.
 
كما رفعت الجماهير لافتات كتب عليها "رقمنا 20 إلى الأبد"، تكريما للاعب الذي توفي عن عمر 28 عاما.
 
وكان نادي ليفربول قد أعلن هذا الأسبوع حجب قميص جوتا رقم 20 عن جميع الفئات السنية في النادي، تخليدا لذكرى النجم البرتغالي.
 
وقاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول في المباراة، بينما غاب فيرجيل فان دايك عن قائمة اللاعبين لكنه حضر اللقاء.
 
وسجل أهداف ليفربول في المباراة ثلاثة لاعبين حضروا جنازة ديوغو جوتا في غوندومار، وهم: كونور برادلي، داروين نونييس، وكودي خاكبو.
 
وقال مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، إن هذا التكريم هو الأول من نوعه في تاريخ النادي لشخصية معينة، مؤكدا أن جوتا كان شخصية استثنائية تستحق هذا التكريم الفريد.
 
وقبل بداية المباراة، أشاد المدرب الهولندي لليفربول، آرنه سلوت، في تصريح لموقع النادي، بالمهاجم الراحل، واصفا إياه بالبطل، وقال: "في الشهر الأخير من حياته كان بطلا في كل شيء".
 
كشفت تقارير صحفية، أن جناح مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، رفض عرضا "ضخما" من أحد الأندية السعودية.
 
وذكرت مصادر مقربة من اللاعب لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن النجم الإنجليزي رفض عرضا ضخما من ناد سعودي، بلغت قيمته 40 مليون يورو للانضمام إلى الدوري السعودي، إلا أن راشفورد تجاهل العرض.
 
وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن راشفورد رفض العرض، على أمل أن يتحرك برشلونة لضمه إلى فريق المدرب هانز فليك، وتحقيق حلمه في ارتداء قميص "البلوغرانا".
 
ولم تحدد الصحيفة اسم النادي السعودي الذي قدم العرض لراشفورد.
 
وأشار المصدر، إلى أن راشفورد يدرك أن أداءه مع "الشياطين الحمر" زاد من حظوظه في الانضمام إلى النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
 
وكان مانشستر يونايتد قد فتح الباب أمام رحيل راشفورد، سواء عبر صفقة إعارة مع خيار الشراء أو من خلال انتقال دائم، مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و40 مليون يورو.
 
ومن أجل تحقيق حلمه، يستعد راشفورد لتخفيض راتبه المرتفع، بما يتلاءم مع قواعد اللعب المالي النظيف، لتسهيل انضمامه إلى برشلونة.
 
في المقابل، أبدى النادي الكتالوني هدوءا في التعاطي مع الصفقة، خاصة بعد استبعاد نيكو ويليامز من حساباته، بحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.
 
ومن المقرر أن تبدأ التدريبات التحضيرية لبرشلونة بقيادة مدربه هانز فليك يوم الاثنين، على أن يغادر الفريق في جولة خارجية تمتد حتى 24 من يوليو.
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