living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تشلسي يسجل مفاجأة ويهزم باريس ويحقق كأس العالم للأندية

14
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توج تشلسي الإنجليزي بلقب النسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم للأندية بمشاركة 32 فريقا، بعد فوزه الكبير على باريس سان جرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد في الولايات المتحدة.
 
وقدم النجم الشاب كول بالمر أداء لافتا بعدما أحرز هدفين وصنع الثالث، ليقود فريقه إلى منصة التتويج. وسجل بالمر هدفيه في الدقيقتين 22 و30 من الشوط الأول، مستغلا هجمات مرتدة سريعة.
 
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أضاف جواو بيدرو الهدف الثالث لتشلسي بعد تمريرة حاسمة من بالمر، ليعزز تقدم الفريق الإنجليزي قبل الاستراحة.
 
وشهدت المباراة طرد لاعب سان جرمان جواو نيفيز قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه إثر اعتدائه على مارك كوكوريا بجذبه من شعره، عقب الرجوع لتقنية الفيديو.
 
وفرض تشيلسي سيطرته منذ البداية، وأهدر عدة فرص أبرزها تسديدة مبكرة من بالمر مرت بجوار القائم، بينما حاول سان جرمان العودة عبر هجمات خطيرة تصدى لها حارس تشلسي روبرت سانشيز ببراعة.
 
وكاد الفريق الإنجليزي أن يعزز تقدمه بهدف رابع، لكن محاولات البديل ليام ديلاب وجدت تألقا من الحارس جيانلويجي دوناروما الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة.
 
وبهذا التتويج، يكتب تشلسي اسمه كأول بطل للبطولة العالمية بحلتها الموسعة، والتي استضافتها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout