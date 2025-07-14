تشلسي يسجل مفاجأة ويهزم باريس ويحقق كأس العالم للأندية

A + A -

توج تشلسي الإنجليزي بلقب النسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم للأندية بمشاركة 32 فريقا، بعد فوزه الكبير على باريس سان جرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد في الولايات المتحدة.

وقدم النجم الشاب كول بالمر أداء لافتا بعدما أحرز هدفين وصنع الثالث، ليقود فريقه إلى منصة التتويج. وسجل بالمر هدفيه في الدقيقتين 22 و30 من الشوط الأول، مستغلا هجمات مرتدة سريعة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أضاف جواو بيدرو الهدف الثالث لتشلسي بعد تمريرة حاسمة من بالمر، ليعزز تقدم الفريق الإنجليزي قبل الاستراحة.

وشهدت المباراة طرد لاعب سان جرمان جواو نيفيز قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه إثر اعتدائه على مارك كوكوريا بجذبه من شعره، عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

وفرض تشيلسي سيطرته منذ البداية، وأهدر عدة فرص أبرزها تسديدة مبكرة من بالمر مرت بجوار القائم، بينما حاول سان جرمان العودة عبر هجمات خطيرة تصدى لها حارس تشلسي روبرت سانشيز ببراعة.

وكاد الفريق الإنجليزي أن يعزز تقدمه بهدف رابع، لكن محاولات البديل ليام ديلاب وجدت تألقا من الحارس جيانلويجي دوناروما الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة.

وبهذا التتويج، يكتب تشلسي اسمه كأول بطل للبطولة العالمية بحلتها الموسعة، والتي استضافتها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.