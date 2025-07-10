living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"دجاج فاسد" يُدخل مبابي المستشفى ويفقده وزنه

10
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير صحافية فرنسية أن بكتيريا ناتجة عن تناول الدجاج تسببت في دخول كيليان مبابي إلى المستشفى خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.
 
وأفادت صحيفة "ليكيب" أن مبابي أصيب بالتهاب المعدة والأمعاء مصحوبة بحمى شديدة، أجبرته على قضاء يومين في المستشفى، ما أدى إلى غيابه عن أولى مباريات فريقه في أميركا بسبب فقدانه لوزن كبير خلال فترة المرض.
 
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن مبابي وصل إلى أميركا وهو يعاني من بعض الأعراض، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فور وصوله.
 
واستبعد الأطباء احتمالية إصابته بالتهاب الزائدة الدودية، كما تم نفي تعرضه لضربة شمس. وبعد إجراء الفحوصات، تبين أن السبب هو تسمم غذائي حاد ناجم عن بكتيريا توجد عادة في لحوم الدواجن.
 
وغاب مبابي عن الدور الأول في البطولة ولم يظهر سوى في دور الستة عشر حيث شارك لمدة 20 دقيقة فقط، ثم لعب نصف ساعة أمام دورتموند وسجّل هدفا بطريقة رائعة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout