"دجاج فاسد" يُدخل مبابي المستشفى ويفقده وزنه

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كشفت تقارير صحافية فرنسية أن بكتيريا ناتجة عن تناول الدجاج تسببت في دخول كيليان مبابي إلى المستشفى خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

وأفادت صحيفة "ليكيب" أن مبابي أصيب بالتهاب المعدة والأمعاء مصحوبة بحمى شديدة، أجبرته على قضاء يومين في المستشفى، ما أدى إلى غيابه عن أولى مباريات فريقه في أميركا بسبب فقدانه لوزن كبير خلال فترة المرض.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن مبابي وصل إلى أميركا وهو يعاني من بعض الأعراض، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فور وصوله.

واستبعد الأطباء احتمالية إصابته بالتهاب الزائدة الدودية، كما تم نفي تعرضه لضربة شمس. وبعد إجراء الفحوصات، تبين أن السبب هو تسمم غذائي حاد ناجم عن بكتيريا توجد عادة في لحوم الدواجن.

وغاب مبابي عن الدور الأول في البطولة ولم يظهر سوى في دور الستة عشر حيث شارك لمدة 20 دقيقة فقط، ثم لعب نصف ساعة أمام دورتموند وسجّل هدفا بطريقة رائعة.