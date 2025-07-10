ليون باق في الدوري الفرنسي بعد قبول استئنافه

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، أن أولمبيك ليون سيبقى بين أندية الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي، بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به لإبطال قرار من هيئة الرقابة المالية بهبوطه إلى الدرجة الثانية.

ونجحت رئيسة النادي الجديدة ميشيل كانغ والمدير العام ميكايل غيرليغ، في إقناع هيئة الرقابة بأن النادي يملك الإمكانات المادية اللازمة لخوض موسم 2025-2026.

وكانت هيئة الرقابة المالية في فرنسا اتخذت قرارا بإسقاط ليون إلى الدرجة الثانية في 24 يونيو الماضي، بعد أن فشل النادي في إقناع الهيئة برفع الإجراءات التقييدية التي فرضتها في نوفمبر، بما في ذلك الهبوط الإداري الاحترازي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.