باريس سان جرمان "يسحق" ريال مدريد ويصل نهائي المونديال

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سحق باريس سان جرمان، غريمه ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء الأربعاء.

وقدم باريس سان جرمان عرضا استثنائيا على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيو جيرسي، وانتصر بنتيجة 4-0 على "الملكي"، دون عناء يذكر.

وحسم باريس اللقاء في أول 24 دقيقة، حيث سجل الإسباني فابيان رويز هدفين، والفرنسي عثمان ديمبيلي هدفا.

وأضاف المهاجم البرتغالي جونشالو راموس الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز العريض، وصل سان جرمان إلى نهائي مونديال الأندية، دون أن يتلقى أي هدف في شباكه في الأدوار الإقصائية، وذلك بعد أن هزم إنتر ميامي الأميركي 4-0 وبايرن ميونيخ الألماني 2-0، في الأدوار السابقة.

وسيواجه باريس سان جرمان تشلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لمونديال الأندية، والذي سيقام على نفس الملعب، مساء الأحد.