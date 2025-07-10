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بعد تألق المونديال.. ديمبيلي المرشح الأبرز للكرة الذهبية

10
JULY
2025
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اعتبر عدد من نقاد كرة القدم، أن جائزة الكرة الذهبية، أصبحت قريبة جدا من النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، خاصة إذا ما حقق بطولة كأس العالم للأندية التي يقترب من لقبها مع فريقه باريس سان جرمان.
وتألق ديمبيلي مجددا، وقاد فريقه سان جرمان لانتصار عريض على ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 4-0، في نصف نهائي مونديال الأندية، ليصل إلى النهائي حيث سيلاقي تشلسي الإنجليزي.
 
ويمثل تألق ديمبيلي، دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي للحصول على جائزة الكرة الذهبية المرموقة في 22 سبتمبر المقبل.
 
وحقق ديمبيلي، هذا الموسم، الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وبطولة دوري أبطال أوروبا، التي نال فيها جائزة أفضل لاعب.
 
وأنهى ديمبيلي الموسم بـ33 هدفا مع 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، مساهما على وجه الخصوص بتتويج فريقه بباكورة ألقابه في دوري الأبطال في إنجاز طال انتظاره.
 
وكان المدرب الإسباني لويس إنريكي من وجد الصيغة السحرية لديمبيلي، بعد تحويله من جناح أيمن إلى قلب هجوم "وهمي"، وهو مركز بين المهاجم الصريح وصانع الألعاب. تواجد الفرنسي في طليعة عملية بناء الهجمات واللمسات الأخيرة.
 
ويعد أيضا نجما برشلونة الاسباني، اليافع لامين يامال، والبرازيلي رافينيا وحارس سان جيرمان الإيطالي دوناروما من بين أبرز المرشحين للجائزة الفردية المرموقة.
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