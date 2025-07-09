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عاصفة تؤخر طائرة ريال مدريد

9
JULY
2025
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أدى تنبيه في ميامي، التي تواجه تقلبات في الأجواء ومن المتوقع أن تشتد فيها العواصف إلى يوم الجمعة، إلى ترك بعثة ريال مدريد محاصرة في مطار بالم بيتش قبل السفر إلى نيويورك لمواجهة باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
 
وتسببت العاصفة في تأخير رحلة نادي العاصمة الإسبانية، إذ لم تتمكن طائرة الفريق التي كان من المفترض أن تقلع في الساعة الـ16:00 بالتوقيت المحلي، من الإقلاع بسبب العاصفة، قبل أن تغادر الطائرة بعد ذلك بساعة إلى نيويورك.
 
 
على الرغم من تحذيرات المركز الوطني للأعاصير، إلا أن ريال مدريد قرر العودة إلى ميامي بعد مباراة الفريق أمام يوفنتوس في ربع نهائي مونديال الأندية، لأن إدارة النادي قامت بتجهيز منطقة مخصصة للتدريبات في بالم بيتش.
 
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تأخر طائرة ريال مدريد أدى إلى إرباك برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن المؤتمر الصحافي الذي سيحضره المدرب تشابي ألونسو، وكذلك يجب على الفريق أن يسمح لثلاثة لاعبين من التواجد في المنطقة المختلطة للتحدث إلى وسائل الإعلام، مثلما فعل باريس سان جيرمان.
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